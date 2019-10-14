Son Dakika Haberleri: 'Asker selamlı gol sevincine UEFA'dan inceleme' iddiasına yalanlama
Son Dakika Dünya 'Asker selamlı gol sevincine UEFA'dan inceleme' iddiasına yalanlama

'Asker selamlı gol sevincine UEFA'dan inceleme' iddiasına yalanlama

7 dakika önce

Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçında Cenk Tosun'un attığı gol sonrası yaşanan asker selamlı kutlamanın UEFA tarafından inceleneceği duyuruldu.

'Asker selamlı gol sevincine UEFA'dan inceleme' iddiasına yalanlama, System.String[]

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend'in Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan Avrupa Şampiyonası grup maçında gol sevinci sırasında yapılan asker selamına inceleme başlatılacağı açıklamasına UEFA'dan yalanlama geldi.


Türkiye ile Arnavutluk, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubunda cuma günü İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maçı son dakikalarda Cenk Tosun'un kaydettiği golle kazanan Türk Milli takımı oyuncuları, asker selamı vererek tribünlerle gol sevinci yaşadı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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