Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü

03.06.2022 12:07

Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü Denizli'den geldiği Samsun'da askeri kışla içinde torununun yemin törenini bekleyen yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü

SAMSUN - Denizli'den geldiği Samsun'da askeri kışla içinde torununun yemin törenini bekleyen yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Serinhisar ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Davut Eskikurt, beraberinde eşi Fatma Eskikurt, kızı Aysel Karakayış ve damadı Himmet Karakayış ile birlikte özel araçla, torunu Davut Karakayış'ın yemin törenine katılmak üzere bu sabah Samsun'a geldi.

Gökberk Kışlası'na giderek burada yemin töreni saatini bekleyen aile bekleme salonda bulunduğu sırada Davut Eskikurt kalp krizi geçirdi. Yaşlı adama ilk müdahaleyi askeri personel yaptı. Askeri ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Davut Eskikurt'un kalbinin durduğu tespit edildi. 6 çocuk babası Eskikurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Vatani görevini yapan Davut Karakayış da yemin töreni gününde büyük acı yaşadı. Bu gurur gününde kendisini yalnız bırakmamak için gelen dedesinin tabutunu cenaze aracına taşıyan asker Karakayış, ayakta durmakta güçlük çekti.

Davut Eskikurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'ye götürüldü.

Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü
Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü
Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü
Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü
Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü
Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker torununun yemin töreninde kalbine yenik düştü - Son Dakika

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