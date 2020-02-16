Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Ali Bekirli Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.D. elindeki bıçakla karşı tarafa saldırdı. İddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan T.D'nin kardeşi Mustafa D. ile M.A. ve F.R. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa D. kurtarılamazken, T.D. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü
Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 23:54:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]