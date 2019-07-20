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Asker uğurlama geleneği

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde 50 yıllık asker uğurlama geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde 50 yıllık asker uğurlama geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.

Aslanapa Çamdibi köyünde bu yıl askere gidecek olan 5 asker için, Cuma namazı sonrası Cami İmam Hatibi tarafından dualar edildi.

Çamdibi Köyü Muhtarı Zafer İlhan, yaptığı açıklamada, "Köyümüzün vatan bekçileri olan değerli askerlerimizin uğurlama dualarını yaptık. Köyümüzün yarım asırlık adetlerinden biri olan duadan sonra askerlerin herkesin elini öpmesi ve helalleşmesi yapıldı. Köylülerimiz de karınca kararınca askerlere yol harçlığı verdi. Allah, hayırlısıyla sağ salim memleketlerine dönmelerini nasip etsin. Askerimizi, polisimizi havada, karada, denizde, içeride, dışarıda aziz ve mensur eylesin. Sinsi plan ve tuzaklardan korusun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Aslanapa, Kütahya, Çamdibi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
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