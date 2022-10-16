ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika
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ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

16.10.2022 14:41

BURSA'da asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan gruptaki bazı kişiler, tabanca ve yarı otomatik silahla havaya ateş açtı.

BURSA'da asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan gruptaki bazı kişiler, tabanca ve yarı otomatik silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bir grup, asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturdu. Bu sırada seyir halindeki 16 AIJ 415 plakalı otomobilin sunroof olarak tabir edilen bölümünden çıkan bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Daha sonra araçlardan inip meşale yakan gruptan bir kişi ise yarı otomatik silahla havaya ateş etti. Araçlarında bulunan diğer kişiler ise kornalara bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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