Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlama Konvoyunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Asker Uğurlama Konvoyunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

19 dakika önce

İzmir'de asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asker Uğurlama Konvoyunda Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'de asker uğurlama konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yarın İzmir'de birliğine teslim olacak Sercan Ergün için arkadaşları kent merkezinde araçlarıyla konvoy yaptı. Ergün'ün kullandığı 35 AN 1257 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde konvoyun gerisinde kalan diğer araçları beklemek için duran Kaan Aldemir yönetimindeki 35 ABN 777 plakalı otomobile, bu araç da önündeki Salih Osman Özadam idaresindeki 35 HA 7525 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücülerden Aldemir ile Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yol, araçların çekilmesinin ardından normal akışına döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı

Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 23:59:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlama Konvoyunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]