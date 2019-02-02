Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlama Konvoyunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Asker Uğurlama Konvoyunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Asker Uğurlama Konvoyunda Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet P'nin kullandığı 46 N 3374 plakalı otomobil, şehirler arası otobüs terminali karşısındaki servis yolunda İsmail H. idaresindeki 33 D 5388 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 33 D 5388 plakalı otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kazada sürücü İsmail H. (45) ile aynı araçtaki Esme (38), Begüm (12) ve Hızır H. (2) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:06 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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