Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı - Son Dakika

Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı

6 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında meydana gelen kazada ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti.

Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında meydana gelen kazada ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti. Saraç'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 1 Şubat günü, Erenler Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana geldi. Askere gidecek arkadaşı için düzenlenen eğlenceye katılan bir grup, eve dönmek üzere yola çıktı. Arkadaşlarıyla İstanbul yönüne giden Nurullah Özmert'in kullandığı 35 TT 582 plakalı otomobile, 54 DN 965 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki İlker Kaçar (22) yaşamını yitirdi, Nurullah Özmert, Zafer Dirik ve Hüseyin Doğukan Saraç yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Doğukan Saraç, yaşam mücadelesini kaybetti. Hüseyin Doğukan Saraç'ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki Şerefiye Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Şerefiye Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.


Şerefiye, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Natalie Portman'ın protesto amaçlı giydiği ceket eleştirildi: İkiyüzlüsün Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]