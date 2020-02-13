Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan Hüseyin, yaşama tutunamadı - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında meydana gelen kazada ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti. Saraç'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 1 Şubat günü, Erenler Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana geldi. Askere gidecek arkadaşı için düzenlenen eğlenceye katılan bir grup, eve dönmek üzere yola çıktı. Arkadaşlarıyla İstanbul yönüne giden Nurullah Özmert'in kullandığı 35 TT 582 plakalı otomobile, 54 DN 965 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki İlker Kaçar (22) yaşamını yitirdi, Nurullah Özmert, Zafer Dirik ve Hüseyin Doğukan Saraç yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Doğukan Saraç, yaşam mücadelesini kaybetti. Hüseyin Doğukan Saraç'ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki Şerefiye Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Şerefiye Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.