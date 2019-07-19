Son Dakika Haberleri: Asker uğurlama töreninde yolu kapatıp havaya ateş açanlara ceza
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Asker uğurlama töreninde yolu kapatıp havaya ateş açanlara ceza

2 saat önce

Ümraniye'de asker uğurlama töreninde yolu kapatıp havaya ateş açtıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verildi.

Ümraniye'de asker uğurlama töreninde yolu kapatıp havaya ateş açtıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında, asker uğurlama töreninde yolu kapatıp havaya ateş açan kişilerin görüntülerinin yer alması üzerine, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmada gece saatlerinde yolu trafiğe kapatarak, araçlarından inip taşkınlık yaptığı tespit edilen Furkan İ, Metin G, Ahmet B, Sezer D, Onur D, Fatih A. Emre G, Mert G. ve Batuhan A. gözaltına alındı.
Savcılık sorgularının ardından serbest kalan şüphelilere, trafik ekiplerince ayrı ayrı 2 bin 268 lira para cezası uygulandı.
Asker uğurlama töreninde yolu kapatıp havaya ateş açanlara ceza
Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:11 Kaynak: AA
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