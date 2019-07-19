Son Dakika Haberleri: Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
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Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti

18 dakika önce

Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti, System.String[]
Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erzincan merkez Yeni Mahalle 305 sokakta bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu. Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Rahatsızlanan 20'si çocuk toplam 45 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastalar burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
Yeni Mahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:30 Kaynak: İHA
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