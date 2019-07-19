Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
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Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:30 Kaynak: İHA
'da 20'si çocuk toplam 45 kişi, asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erzincan merkez Yeni Mahalle
305 sokakta bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu. Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Rahatsızlanan 20'si çocuk toplam 45 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastalar burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
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