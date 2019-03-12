Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlamada Tabanca ile Ateş Açtı, Gözaltına Alındı

Asker Uğurlamada Tabanca ile Ateş Açtı, Gözaltına Alındı

56 dakika önce

KAYSERİ'de, Tarık K. (33) asker uğurlama eğlencesinde ruhsatsız tabanca ile havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Asker Uğurlamada Tabanca ile Ateş Açtı, Gözaltına Alındı, System.String[]
KAYSERİ'de, Tarık K. (33) asker uğurlama eğlencesinde ruhsatsız tabanca ile havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayanlar, asker uğurlama gecesinde silah sesleri gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Mahalleye gelen ekipler, kalabalık grup içerisinden havaya 3 el ateş edip, aracına giden Tarık K.'yı gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 5 dolu fişek ile boş şarjör ele geçirildi. Tarık K., 'Meskun mahalde ateş etmek, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:02 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 16:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlamada Tabanca ile Ateş Açtı, Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]