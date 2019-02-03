Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlamadan Dönen Araç Kazaya Karıştı: 5 Yaralı

Asker Uğurlamadan Dönen Araç Kazaya Karıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

İstanbul TEM otoyolunda asker uğurlamasından dönen araç kontrolden çıkarak önce önündeki otomobile çarptı, ardından takla attı.

Asker Uğurlamadan Dönen Araç Kazaya Karıştı: 5 Yaralı, System.String[]
İstanbul TEM otoyolunda asker uğurlamasından dönen araç kontrolden çıkarak önce önündeki otomobile çarptı, ardından takla attı. Kaza sonrasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İstanbul TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 TY 256 plakalı otomobil asker uğurlamasından döndüğü sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önünde seyreden ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 34 SP 0670 plakalı araca arkadan sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak dururken, içinde bulunan aile de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:05 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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