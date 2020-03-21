Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi - Son Dakika

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

18 dakika önce

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarısı sonrasında terminalde önlem alındı.

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

KAYSERİ - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgın riskinin artacağı yönündeki uyarısı sonrasında terminalde önlem alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği yazıda vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

Yapılan uyarı sonrasında Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Terminal hoparlörlerinden de Koronavirüs salgını nedeniyle bir arada durmamaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Terminalde yapılan asker uğurlamalarında vatandaşların bazılarının salgın riskine karşı maske kullandıkları görülürken bir çok vatandaş ise maskesiz olarak uğurlamalara katıldı.

Asker uğurlamalarında Koronavirüs önlemi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:56 Kaynak: İHA

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