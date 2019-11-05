Asker uğurlamalarında magandalar yol ve tünel kapatıp havaya ateş açtı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesle gürültü yaptıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Konvoy yaparak şehrin adeta altını üstüne getiren magandalar, binaların arasında havai fişekler atarak adeta terör estirdi. Yanlama hareketi yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken şahıslar ortalığı dumana boğdu. Polis, trafiği birbirine katan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Kağıthane, Bahçelievler, Başakşehir ve Pendik'te geçtiğimiz 29 Eylül tarihinde kaydedilen görüntülerde toplanan bir grup genç, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak yüksek sesle müzikler açan şehir magandaları, asker arkadaşlarını havaya fırlattıktan sonra eğlenmeye başladı. Bir süre sonra grup araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı.

TÜNEL KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Trafikte seyreden araçtakiler camlardan sarkarken, motosikletli ve otomobilli magandalar yolu trafiğe kesip patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. O esnada otomobildeki magandalardan biri eline aldığı tabanca ile tünelde defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren şahıslar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Bir süre daha dörtlü sinyallerini yakarak sokak ve caddelerde konvoy halinde dolaşan grup, mega kentin göbeğindeki bir alana girdi. Magandalardan ikisi burada "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Trafikte sık sık patinaj çekerek tozu dumana katan şahıslar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

DRİFT, PATİNAJ, ABARTI EGZOZ VE HAVAİ FİŞEKLERLE TERÖR ESTİRDİLER

Magandalar konvoy halinde gezerek vatandaşlara verdikleri rahatsızlık yetmiyormuş gibi içlerinden biri, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde otomobilin tavanına oturarak rastgele havaya ateş açtı. Görenlerin kanını donduran manzara sonrası magandalar, ellerinde meşalelerle caddenin ortasında müzik eşliğinde eğlendi. Trafikte kendince şov yapan şahıslar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında defalarca havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabanca ile ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kesip, tünel kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte "drift" yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)