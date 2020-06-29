ASKER UĞURLAMALARINDA TEHLİKE SAÇAN 14 KİŞİ YAKALANDI; 145 BİN LİRA CEZA VERİLDİ - Son Dakika

ASKER UĞURLAMALARINDA TEHLİKE SAÇAN 14 KİŞİ YAKALANDI; 145 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

İstanbul'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak, trafikte havaya ateş açan, patinaj çeken, drift atan ve yanlama yaparak hem kendilerinin, hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak, trafikte havaya ateş açan, patinaj çeken, drift atan ve yanlama yaparak hem kendilerinin, hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin havaya ateş açtığı tabanca da ele geçirildi. Şüphelilere toplamda 145 bin 624 lira idari para cezası verildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipler, İstanbul'da asker uğurlama konvoyları oluşturarak drift atıp havaya ateş açan, patinaj çeken, yanlama yaparak hem kendilerinin hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler görüntülerden tespit ettikleri sürücüler, havaya ateş açan kişi ve tabancanın sahibi olmak üzere 14 kişiyi gözaltına aldı.

CEZA YAĞDI

Ehliyetlerine el konulan 13 sürücünün aracı trafikten men edilirken "Umumi Hıfzısıhha Kanuna Muhalefet" suçundan toplam 44 bin 520 lira idari para cezası kesildi. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili maddeler gereği de şüphelilere toplam 101 bin 104 lira idari para cezası verildi. Böylece şüphelilere toplamda 145 bin 624 lira idari para cezası uygulanmış oldu.

Konvoy halindeki araçtan havaya ateş açan B.S., silahın sahibi sürücü H.C.B. ile diğer şüpheliler "Kara, Deniz, Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" gereği adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASKER UĞURLAMALARINDA TEHLİKE SAÇAN 14 KİŞİ YAKALANDI; 145 BİN LİRA CEZA VERİLDİ - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: ASKER UĞURLAMALARINDA TEHLİKE SAÇAN 14 KİŞİ YAKALANDI; 145 BİN LİRA CEZA VERİLDİ - Son Dakika
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