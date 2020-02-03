Asker uğurlamasında davulcular kavga etti - Son Dakika
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Asker uğurlamasında davulcular kavga etti

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta asker uğurlaması sırasında davulcuların kavgası vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Asker uğurlamasında davulcular kavga etti, System.String[]

Kahramanmaraş'ta asker uğurlaması sırasında davulcuların kavgası vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki şehirlerarası otogarda, asker uğurlaması için davul çalan kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Davul ve tokmaklarla birbirlerine giren davulcuları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, davulcuların birbirinden davacı ve şikayetçi olmaması üzerine bölgeden ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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