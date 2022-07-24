ASKER UĞURLAMASINDA ELİNDE MEŞALE PATLAYINCA YARALANDI - Son Dakika
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ASKER UĞURLAMASINDA ELİNDE MEŞALE PATLAYINCA YARALANDI

24.07.2022 10:29
ASKER UĞURLAMASINDA ELİNDE MEŞALE PATLAYINCA YARALANDI

İSTANBUL'da vatani görevini yapmak için yola çıkan arkadaşını uğurlamaya giden Muharrem Öztürk'ün (22) yaktığı meşale elinde patladı.

İSTANBUL'da vatani görevini yapmak için yola çıkan arkadaşını uğurlamaya giden Muharrem Öztürk'ün (22) yaktığı meşale elinde patladı. Patlamada elinden yaralanan Öztürk'ün yanı sıra, yanında bulunan 9 kişide daha işitme kaybı oluştu. Uğurlama sırasında meşalenin patladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Vatani görevini yapmak üzere Tokat'a giden Furkan Öztürk için arkadaşları uğurlama eğlencesi düzenledi. Uğurlama sırasında Öztürk'ün bindiği otobüsün önünde duran grup, meşale yakarak İstiklal Marşı okumaya başladı. Diğer arkadaşları gibi meşale yakan Muharrem Öztürk ise korkunç bir sürprizle karşılaştı. Öztürk'ün elindeki meşale yandıktan kısa süre sonra patladı. Patlamada Muharrem Öztürk elinden yaralanırken, sağ kulağında da işitme kaybı oluştu. Öztürk'ün hemen yanındaki Murat Nantu ve 8 kişinin daha kulaklarında işitme kaybı yaşadığı öğrenildi.

"O ESNADA BAYILMIŞIM, DÜŞTÜM YERE"

Olaydan sonra hastanede eline pansuman yapılan Muharrem Öztürk, yaşananları anlattı. Patlamanın ardından bayıldığını fakat kendine gelince durumu fark ettiğini ifade eden Öztürk, "Biz dün Esenler otogarında çocukluk arkadaşım Furkan Öztürk'ü askere uğurladık. Uğurlama sırasında İstiklal Marşı okurken görsel şölen olsun dedik, meşale yaktık. Herkes meşalesini aldı. Benim içime doğmuştu, arkadaşıma yakmayacağımı söyledim. Belki ateşleri üzerimize düşer, başımıza bir bela gelir dedim. Bana en yakın arkadaşısın sen yak diyerek elime meşaleyi tutuşturdular. Ben yaktım meşaleyi, sol elime aldım. O sırada solumda uzun boylu bir arkadaşım vardı. Onu yakarım diye korkarak sağ elime aldım. Sol elime aldığımda yanımda Murat vardı, zaten aldığım gibi patladı. Onun sol kulağı benim de sağ kulağım duymuyor. Elim yandı. Onun haricinde 7-8 arkadaşımızın kulaklarında duyma kaybı var. Ben o esnada bayılmışım, düştüm yere. Ben insanlar başkası için toplandı sanmıştım ama ayıldığımda bayılan kişinin ben olduğunu, insanların benim için toplandığını fark ettim. Kimseye tavsiye etmiyorum. Elim yandı, kulağım duymuyor. Konuşurken kendi sesim beynimin içinde yankılanıyor" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"Olayda sol kulağında duyma kaybı yaşayan Murat Nantu ise, "Askere gidecek arkadaşımızı uğurlamaya gittik. Uğurlama sırasında meşale yaktık. Meşale kulağımın dibinde patladı. Hastaneye gittik, pek bir şey yapamadılar sadece kulak damlası verdiler. Gereken yerlere şikayetçi olacağız. Yani kırk yılda bir olacak bir şey, o da bizim başımıza geldi. Bir daha olacağını da düşünmüyorum ama peşine de düşeceğiz bu olayın" ifadelerini kullandı.Öte yandan patlama anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde patlamanın ardından çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı ve birinin 'Gözü gitti' diye tepki verdiği görülüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Muharrem Öztürk, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASKER UĞURLAMASINDA ELİNDE MEŞALE PATLAYINCA YARALANDI - Son Dakika

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