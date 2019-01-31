Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlamasında Feci Kaza: 3 Ölü, 13 Yaralı

Asker Uğurlamasında Feci Kaza: 3 Ölü, 13 Yaralı

1 saat önce

Asker uğurlamasında feci kaza: 3 ölü, 13 yaralı Askere uğurlanan genç kazada hayatını kaybetti Midibüs ters yönden gelen kepçeyle çarpıştıADANA - Adana'da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı.

Asker uğurlamasında feci kaza: 3 ölü, 13 yaralı
Askere uğurlanan genç kazada hayatını kaybetti
Midibüs ters yönden gelen kepçeyle çarpıştı

ADANA - Adana'da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı kazada ölenlerden birisinin de askere uğurlanan genç olduğu öğrenildi.
Kaza, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması olan Haydar Ateş'in ailesine Karataş Belediyesi tarafından midibüs tahsis edildi. Ailecek 01 C 9242 plakalı midibüse binerek Karataş ilçesinde Adana Merkez otogarına doğru Haydar Ateş'i askere uğurlamak için yola çıktı.
Ters yönden gelen kepçe ile midibüs çarpıştı
Adana merkezine doğru yola çıkan 01 C 9242 plakalı midibüs, İ.Ç'in yönetimindeki ters yönde ilerleyen kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan, Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kendi asker uğurlamasında hayatını kaybetti
Haydar Ateş kendisinin asker uğurlaması için Adana'ya gidildiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri ambulanslarla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe sürücüsü İ.Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

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