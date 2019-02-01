Asker Uğurlamasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Teslim Edildi
46 dakika önce
Asker uğurlamasında hayatını kaybedenlerin cenazesi teslim edildi Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal: "Teyzemi ve kuzenimi kaybettim.
Asker uğurlamasında hayatını kaybedenlerin cenazesi teslim edildi Karataş
Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal
:
"Teyzemi ve kuzenimi kaybettim. Neler hissedebilirim ki acımızı yaşıyoruz, böyle acının ifadesi olamaz"
ADANA - Adana
'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, kent merkezine yola çıkan midibüsün iş makinesiyle çarpışıp kaza yapması sonucu ölen Haydar Ateş ve Elzem Ateş'in cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve yakınları tarafından alındı.
Adana Adli Tıp
Morgu önünde açıklama yapan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, "Adana'ya asker uğurlamaya gelirken şoför, ters yönden iş makinesini görüyor ve ışıksız bir şekilde geliyor bu iş makinesi. Birdenbire kafa kafaya çarpışıyor araçlar. Teyzemi ve kuzenimi kaybettim. Neler hissedebilirim ki acımızı yaşıyoruz, böyle acının ifadesi olamaz" dedi.
Adana Adli Tıp Kurumu
'nda otopsisi tamamlanan cenazeler teslim edildi. Cenazelerin Karataş Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldığı, yarın Karataş'ta defnedileceği bildirildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:00 Kaynak: İHA
Sağanak Yağışlar Nedeniyle Mumcular Barajı 6 Yıl Sonra İlk Kez Tam Doldu
Kullanım Alanı Genişliyor! Milli Savunmaya Kenevir Rötuşu
Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti