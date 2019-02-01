Asker Uğurlamasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Teslim Edildi

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, kent merkezine yola çıkan midibüsün iş makinesiyle çarpışıp kaza yapması sonucu ölen Haydar Ateş ve Elzem Ateş'in cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve yakınları tarafından alındı.

Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, kent merkezine yola çıkan midibüsün iş makinesiyle çarpışıp kaza yapması sonucu ölen Haydar Ateş ve Elzem Ateş'in cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve yakınları tarafından alındı.



Adana Adli Tıp Morgu önünde açıklama yapan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, "Adana'ya asker uğurlamaya gelirken şoför, ters yönden iş makinesini görüyor ve ışıksız bir şekilde geliyor bu iş makinesi. Birdenbire kafa kafaya çarpışıyor araçlar. Teyzemi ve kuzenimi kaybettim. Neler hissedebilirim ki acımızı yaşıyoruz, böyle acının ifadesi olamaz" dedi.



Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan cenazeler teslim edildi. Cenazelerin Karataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, yarın Karataş'ta defnedileceği bildirildi. - ADANA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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