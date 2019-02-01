Asker Uğurlamasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Teslim Edildi
1 saat önce
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, kent merkezine yola çıkan midibüsün iş makinesiyle çarpışıp kaza yapması sonucu ölen Haydar Ateş ve Elzem Ateş'in cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve yakınları tarafından alındı.
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, kent merkezine yola çıkan midibüsün iş makinesiyle çarpışıp kaza yapması sonucu ölen Haydar Ateş ve Elzem Ateş'in cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ve yakınları tarafından alındı.
Adana Adli Tıp Morgu önünde açıklama yapan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, "Adana'ya asker uğurlamaya gelirken şoför, ters yönden iş makinesini görüyor ve ışıksız bir şekilde geliyor bu iş makinesi. Birdenbire kafa kafaya çarpışıyor araçlar. Teyzemi ve kuzenimi kaybettim. Neler hissedebilirim ki acımızı yaşıyoruz, böyle acının ifadesi olamaz" dedi.
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan cenazeler teslim edildi. Cenazelerin Karataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, yarın Karataş'ta defnedileceği bildirildi. - ADANA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
Kullanım Alanı Genişliyor! Milli Savunmaya Kenevir Rötuşu
Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin