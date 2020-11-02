Asker uğurlamasında kesikleri yolda torpil patlatarak, konvoy yaptılar - Son Dakika

Asker uğurlamasında kesikleri yolda torpil patlatarak, konvoy yaptılar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerine aylar öncesinde yasak getirmesine rağmen, Malatya 'da bir grup, asker uğurlamak için toplandı. Konvoy oluşturan grup, araçlarıyla yolları kapattı, torpil patlattı. Grubun eğlencesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Yasağa rağmen, Malatya'daki Çırmıktı Mahallesi'nden öğle saatlerinde bir grup, asker uğurlama konvoyu Gündüzbey Mahallesi'ne geçerek, ara sokaklarda dolaştı. Konvoydakiler, cadde ve sokaklarda sık sık attıkları torpilleri patlatarak 'En büyük asker bizim asker' şeklinde sloganlar attı. Meşale yakarak tur atan konvoydakiler durdukları Gündüzbey'de yolları kapattıkları araçlarından inerek, müzik çalıp, oyun oynadı. Torpil patlatanlar, o sırada geçen vatandaşların korkmasına yol açtı. Araçlarıyla patinaj yaparak bölgeden uzaklaşan konvoy, torpil atarak gün boyu şehir turu atmayı sürdürdü. Asker uğurlama töreninde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.