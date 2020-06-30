Asker uğurlamasında korkutan görüntü - Son Dakika

Asker uğurlamasında korkutan görüntü

DENİZLİ'de asker uğurlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.

DENİZLİ'de asker uğurlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılanlar, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Vatandaşlar, asker uğurlamasına katılmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne akın etti. Terminal, koronavirüse rağmen kalabalık görüntülere sahne oldu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Askere gidecek olanlar, yakınlarına sarılıp vedalaştı. Bazı asker yakınları, yan yana geçerek toplu fotoğraf çekimleri yaptı. Bazı vatandaşlar ise askere gidecek kişileri omuzlarına alıp sloganlar attı. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, polis ekipleri sık sık terminaldeki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Askere gidenlerden Mahmut Fıkırdak, "Güzel bir duygu yaşıyorum. Vatani görevimi yapmaya gidiyorum. Ailem beni uğurlamak için geldi. Birçok yakınım da gelemedi" dedi.

Oğlu Mehmet Aydın'ı askere uğurlayan Makbule Aydın ise, "Bir yandan oğlumdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Bir taraftan da asker annesi olacağım için gururluyum. Hayırlısıyla tüm askerlerimiz sağ salim gidip gelmesini temenni ediyorum. Koranavirüs nedeniyle korku yaşıyoruz ancak yapacak bir şey de yok" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:21 Kaynak: DHA

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