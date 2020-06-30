Asker uğurlamasında korkutan görüntü - Son Dakika

DENİZLİ'de asker uğurlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.
Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılanlar, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Vatandaşlar, asker uğurlamasına katılmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne akın etti. Terminal, koronavirüse rağmen kalabalık görüntülere sahne oldu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Oğlu Mehmet Aydın'ı askere uğurlayan Makbule Aydın ise, "Bir yandan oğlumdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Bir taraftan da asker annesi olacağım için gururluyum. Hayırlısıyla tüm askerlerimiz sağ salim gidip gelmesini temenni ediyorum. Koranavirüs nedeniyle korku yaşıyoruz ancak yapacak bir şey de yok" diye konuştu.