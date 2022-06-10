Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler - Son Dakika
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Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler

10.06.2022 11:35

Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler Bursa'da asker uğurlamasını bahane ederek sokağa dökülen bir grup genç trafiğe aldırış etmeden sokak ortasında drift yaptı.

Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler

BURSA - Bursa'da asker uğurlamasını bahane ederek sokağa dökülen bir grup genç trafiğe aldırış etmeden sokak ortasında drift yaptı. Gece saatlerinde mahalleliyi ayağa kaldıran şahısların o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Zafer mahallesinde yaşandı. İki gün önce vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir grup genç asker eğlencesinin dozunu kaçırdı. Araçlarla sokak ortasında drift yaparak gece yarısı gürültü çıkardı. Çevredeki araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden arabalarla yapılan hareketler büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri drift yapan araç sürücülerini tespit ederek çalışma başlattı.

Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler
Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler
Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler
Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker uğurlamasında pes dedirten görüntüler - Son Dakika

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