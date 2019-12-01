Son Dakika Haberleri: Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı
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Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı

6 saat önce

İstanbul Sancaktepe'de asker uğurlamasında trafikte terör estiren magandalar, polislerin yaptığı çalışmaların neticesinde yakalandı.

Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı, System.String[]

İstanbul Sancaktepe'de asker uğurlamasında trafikte terör estiren magandalar, polislerin yaptığı çalışmaların neticesinde yakalandı. Emniyete götürülen şahıslara trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulanırken, iki kişinin ehliyetine el koyuldu.

16 Kasım günü Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan tünelde toplanan sürücüler, trafikte terör estirmiş ve trafiği tehlikeye düşürmüşlerdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Genel Trafiği Tehlikeye Sokma' konusuyla ilgili şahısları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatmıştı. Medyada bulunan fotoğraf ve videoları inceleyen ekipler, araçların plakaları üzerinden şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen M.C.G., K.E.K., C.E., S.Y., G.A. ve E.K. isimli şahıslar asayiş şube amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıslara trafik kuralları gereğince cezai işlem uygulanırken, E.K. ve G.A. isimli şahısların ehliyetlerine el koyulduğu öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Sancaktepe, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:30 Kaynak: İHA
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