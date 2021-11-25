Son dakika haberi... Asker uğurlamasında TIR ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

Asker uğurlamasında TIR ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, asker uğurlamasında TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Emine Demir (49), ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Aydın'a asker uğurlamak için yola çıkan Recep Demir'in kullandığı 47 AAJ 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Selçuk Yenidünya yönetimindeki 34 DLM 015 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yoldan çıktı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Demir, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Demir, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, buradaki müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan TIR ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.