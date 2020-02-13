Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 12 günlük yaşam savaşını kaybeden 17 yaşındaki Hüseyin Doğukan Saraç son yolculuğuna uğurlandı.

Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 12 günlük yaşam savaşını kaybeden 17 yaşındaki Hüseyin Doğukan Saraç son yolculuğuna uğurlandı.


Geçtiğimiz hafta asker uğurlaması sırasında Akyazı ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir grup gencin içinde bulunduğu otomobil paramparça olmuş, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Kaza sonucu 23 yaşındaki İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. İlker'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, kazadan 12 gün sonra hayatını kaybeden Hüseyin Doğukan Saraç Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazına Akyazı Protokolü, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Feci kazaya sebebiyet veren ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ev hapsinde olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Larkin'li aday kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Natalie Portman'ın protesto amaçlı giydiği ceket eleştirildi: İkiyüzlüsün Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:22:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asker uğurlamasında yaralanan genç 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]