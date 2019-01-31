Son Dakika Haberleri: Asker Uğurlamasında Yol Kapatan Magandalar Kadıköy'ü Birbirine Kattı

Asker Uğurlamasında Yol Kapatan Magandalar Kadıköy'ü Birbirine Kattı

49 dakika önce

Asker uğurlamasında yol kapatan magandalar Kadıköy'ü birbirine kattı Araçlardan sarktılar, yolu kapattılar, caddenin ortasında inip askere gidecek şahsı havaya attılar Yol kapatan magandalar kameradaİSTANBUL - Kadıköy'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy ortalığı birbirine kattı.

Asker uğurlamasında yol kapatan magandalar Kadıköy'ü birbirine kattı
Araçlardan sarktılar, yolu kapattılar, caddenin ortasında inip askere gidecek şahsı havaya attılar
Yol kapatan magandalar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy ortalığı birbirine kattı. Hareket halindeki araçtan sarkan şahıslar ardından yolu kapattı. Vatandaşların korna çalarak tepki göstermesine rağmen aldırış etmeyen şahıslar askere gidecek kişiyi de cadddenin ortasında havaya fırlattı. Tüm bu yaşananlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da asker uğurlamak için araçlarla sokağa çıkan magandalar yine ortalığı birbirine kattı. Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi'nde bir grup otomobilli maganda, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaptıkları birbirinden tehlikeli hareketle yürekleri ağza getirdi. Şahıslar hareket halindeki araçlardan sarkarak kendi canlarını hiçe saydı. Ardından magandalar yolu kapatarak dans etmeye başladı. Minibüslerin de içinde olduğu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan magandalar, hiç kimseyi bir an olsun umursamadı. Tehlikeli gösterinin ardından magandalar kestikleri trafiği açıp konvoy halinde kornalara basarak ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:19 Kaynak: İHA

İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa
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