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Asker uğurlamasında yol kapatan magandalara 9 bin 450 TL para cezası - Son Dakika

Asker uğurlamasında yol kapatan magandalara 9 bin 450 TL para cezası

22.06.2021 16:28
Asker uğurlamasında yol kapatan magandalara 9 bin 450 TL para cezası, System.String[]

Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında yol kapatıp araçlarla drift yapan magandalara toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Esenyurt'ta asker eğlencesi adı altında yol kapatıp araçlarla drift yapan magandalara toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Esenyurt'un magandalar geçtiğimiz günlerde birçok farklı noktasında, asker eğlencesi adı altında yol kapatıp drift yapmışlardı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Kıraç Küçükayazma Caddesi üzerinde şahısların kavşakta araçları ile drift yapmaları yer almıştı. Görüntülerin devamında ise, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir alt geçitti şahısların yine yolu kapattığı görülmüş, son görüntüde ise, şahısların, kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etmişlerdi. F.Y, B.Ç, E.K, H.T. ve C.E. isimli şahıslar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından kısa sürede yakalandı.

Sürücü E.K'ye K.T.K'nın Trafiği yavaşlatmak nedeniyle 144 TL, Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak maddesinden 144 TL, saygısızca araç kullanmak maddesinden 144 TL; sürücü F.Y'e K.T.K'nın trafiği yavaşlatmak maddesinden 144 TL, yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak maddesinden 144 TL, saygısızca araç kullanmak maddesinden 144 TL; B.Ç.'ye K.T.K'nın trafiği yavaşlatmak maddesinden 144 TL, yönetmelikte belirtilen kurallara uymamaktan 144 TL, saygısızca araç kullanmak 144 TL, cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, H.T'ye drift yapmaktan 6 bin 700 TL; C.E'ye drift yaptan 6 bin 700 TL, ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 314 TL olmak üzere tüm sürücülere toplamda 15 bin 010 TL trafik cezası uygulandı. Şahıslardan H.T. ve C.E.'nin sürücü belgeleri ve araçlar 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan, asker uğurlama konvoyunda yer alan sürücülerden, E.K., F.Y. ve B.Ç.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanuna muhalefetten toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. Drift H.T. ve C.E. isimli şahısların haklarında adli işlem yapılmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Para Cezası, Türk Lirası, Esenyurt, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asker uğurlamasında yol kapatan magandalara 9 bin 450 TL para cezası - Son Dakika


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