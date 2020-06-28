Asker uğurlamasından şok görüntüler - Son Dakika

Asker uğurlamasından şok görüntüler
Yasak olmasına rağmen asker uğurlamasından vazgeçmeyen bir grup, çift yönlü yolu ortalayarak araçların camlarına çıktı.
Yasak olmasına rağmen asker uğurlamasından vazgeçmeyen bir grup, çift yönlü yolu ortalayarak araçların camlarına çıktı. Slogan atan grup konvoyunda bazı araçlar seyir halinde lastik yaktı.
Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında bir grup, asker konvoyu düzenledi. Yasak olmasına rağmen konvoy yapıp çift yönlü trafiği ortalayan grup konvoyu, araçların camlarına çıkarak dışarı sarktı. Canlarını hiçe saydıkları konvoyda slogan atarak diğer vatandaşların da canlarını hiçe saydı. Grup konvoyunda olan araç seyir halinde yanlayarak lastik yaktı. Kazaya davetiye çıkarılan asker uğurlama konvoyunda araçlar çift yönlü yolda sağ sol zikzakları yaparak trafiği de tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:22 Kaynak: İHA
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