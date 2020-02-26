ASKER UĞURLAYAN GENÇLER YOL KAPATIP MEŞALE YAKTILAR - Son Dakika

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy yolu trafiğe kapattı, meşale yaktı. Hareket halindeki araçlardan sarkan gençler trafiği de tehlikeye düşürdü.

Şişli'de bir grup genç arkadaşlarının askere uğurlamak için akşam saatlerinde araçları ile toplandı. Grup, Kurtuluş Caddesi ve ara sokaklarda konvoy oluşturup meşale yaktı. Kurtuluş Caddesi'ne gelen grup yolu araç trafiğine kapatıp yüksek sesle müzik dinleyip korna çaldı, meşale yaktı. Asker uğurlama konvoyunda bazı kişiler canlarını hiçe sayarak seyir halindeki araçlardan sarkarak trafiği de tehlikeye soktu. Cadde ve ara sokaklarda konvoy oluşturan gençler daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Asker araç konvoyundan görüntü

-Araçlardan sarkan kişilerden detay görüntü

-Bazı kişilerin meşale yakması

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Konvoyda bulunanların yüksek sesle müzik dinlemesi

-Genel ve yakın detaylar