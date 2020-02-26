Asker uğurlayan gençler yol kapatıp meşale yaktılar - Son Dakika

ŞİŞLİ'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy yolu trafiğe kapattı, meşale yaktı. Hareket halindeki araçlardan sarkan gençler trafiği de tehlikeye düşürdü.

Şişli'de bir grup genç arkadaşlarının askere uğurlamak için akşam saatlerinde araçları ile toplandı. Grup, Kurtuluş Caddesi ve ara sokaklarda konvoy oluşturup meşale yaktı. Kurtuluş Caddesi'ne gelen grup yolu araç trafiğine kapatıp yüksek sesle müzik dinleyip korna çaldı, meşale yaktı. Asker uğurlama konvoyunda bazı kişiler canlarını hiçe sayarak seyir halindeki araçlardan sarkarak trafiği de tehlikeye soktu. Cadde ve ara sokaklarda konvoy oluşturan gençler daha sonra dağıldı.