Son Dakika Haberleri: Asker ve polis ailelerinden Suriye'deki çocuklara yardım
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Asker ve polis ailelerinden Suriye'deki çocuklara yardım

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan asker ve polis aileleri, Suriyeli çocuklara giyecek, ayakkabı ve oyuncak yolladı.

Asker ve polis ailelerinden Suriye'deki çocuklara yardım, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan asker ve polis aileleri, Suriyeli çocuklara giyecek, ayakkabı ve oyuncak yolladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan'da konuşlu 10. Komando Tugay Komutanlığı, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve ailelerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar için kampanya düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Hazırlanan hediye paketleri Tall Adwaniyah, Tall Harap Sayar ve Ebuculudkuyusu mevkisi kırsalındaki meskun mahallerde dağıtıldı. Suriyeli çocuklar, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediyeleri sevinçle karşılarken terör örgütü PKK/ YPG'nin temizlendiği bölgede yüzler bir kez daha güldü." ifadelerine yer verildi.

Tatvan, Polis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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