Asker ve polisler için 300 mektup ve özel mendiller - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan polis ve Mehmetçiklere moral için yazdıkları mektupları ve Lefke bezinden hazırlanmış mendilleri postaneye teslim etti.



Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün personeli, okul müdürleri, öğretmenlerin maddi ve manevi katkılarıyla ilçede eğitim ve öğretim gören 300 öğrencinin yazmış olduğu mektuplar ile ilçenin sembolü haline gelen Lefke bezinden hazırlanan 'Osmaneli sizinle' baskılı mendiller hazırlandı. Hediyeler, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekatta görevli askerlere göndermek üzere İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ilçe postanesine götürerek teslim ettiler.



Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş "İnşallah Mehmetçiklerimize güzel bir hediye sunmuş olacağız. Yapmış olduğumuz organizasyonda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kaymamamınız Naif Yavuz'a, Belediye Başkanı Münür Şahine, sürekli eğitim merkezimizde Lefke bezinden hazırlanan mendilleri el emeği göz nuruyla hazırlayan Sürekli Eğitim Merkezi çalışanlarına, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, görevi başında şehit olan Mehmetçiklerimize, polisimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Görevi başında gazi olan Mehmetçiklerimize ve polislerimizde sağlık sıhhatler diliyorum" dedi .



Mektupların Postaneye tesliminde konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin "Bizler burada güvenlik içinde yaşarken özellikle sınırlarımız dışında Suriye'de, Irak'ta ve diğer yerlerde bayrağımızı indirmemek için, ezanları dindirmemek için, Türkiye için, bizlerin istikbali için kahramanca mücadele eden asker ve polisimize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyor Osmaneli sizinle sizin yanınızda diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. İlk Türk hakimiyetine girdiğimiz 1075 den günümüze kadar kesintisiz Türk halkı olma özelliğimizi sürdürüyoruz. Osmaneli halkının asker ve polisimizin her zaman yanlarında olduğumuzu iletiyoruz. Bütün Osmaneli halkı sizinle gurur duyuyor" dedi.



Osmaneli 75. Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrenci Aleyna Aslan ise "Barış Pınarı harekatında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek için geldik. Buradan tüm Mehmetçiklerimize selam olsun. Osmaneli sizinle ve sizin yanınızda" dedi.



Kaymakam Naif Yavuz, "1071'den bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin, milletimizin her daim yanında olan Osmaneli vardı, bugün de var, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Belediye Başkanlığımızın Sürekli Eğitim Merkezindeki kadınlarımızın el emeği göz nuru ile hazırlamış olduğu bu mendilleri ve 300 e yakın öğrencilerimizin sınırda görev yapan ve bizlerin burada rahatça uyku uyuya bilmemiz için, ezanların dinmemesi, bayrakların inmemesi için fedakarca görev yapan askerlerimize, polislerimize arkalarında ve yanlarında olduğumuzu dualarımızla, maddi ve manevi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek için bu organizasyonu yapmış bulunmaktayız. Ben şahsım ve kurumum adına emeği geçen başta Belediye Başkanımız Münür Şahin'e Milli Eğitim Müdürü Erhan Döşe, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tabiki de öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Allah tüm askerlerimizin, polisimizin yar ve yardımcısı olsun, şehit olan askerlerimize, polisimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler ellerindeki zarfları postane görevlisine teslim ettiler. - BİLECİK