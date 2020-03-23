Asker ve polislere "alkışlı destek" - Son Dakika
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Asker ve polislere "alkışlı destek"

6 saat önce

Antalya'da asker ve polislere "alkışlı destek" verildi.

Antalya'da asker ve polislere "alkışlı destek" verildi.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine 19 Mart'ta başlayan ve 3 gün süren sağlık çalışanlarına alkışlı desteğin ardından, Antalya'da bugün de asker ve polisler alkışlandı.

Saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlardan kimi alkış tutarak bazısı da balkonlarının ışıklarını yakıp söndürerek asker ve polislere destek verdi.

Asker ve polislere alkışlı destek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:19 Kaynak: AA

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