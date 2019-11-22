Son Dakika Haberleri: Asker ve polisten Öğretmenler Günü kutlaması
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Asker ve polisten Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında asker ve polisler, öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladılar.

Asker ve polisten Öğretmenler Günü kutlaması, System.String[]

Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında asker ve polisler, öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladılar.


Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Albay Sezengöz; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okul idaresi ve öğretmenler tarafından karşılandı. Albay Sezengöz, öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı.


İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini kutladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaretlerin sürdüğünü belirterek, kendilerini ziyaret eden ve günlerini kutlayan Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:08 Kaynak: İHA
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