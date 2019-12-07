Asker ziyareti sonrası kazada hayatını kaybeden karı-koca, son yolculuklarına uğurlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe jandarma komutanlığında asker olan oğullarını ziyaret dönüşünde kaza sonucu hayatlarını kaybeden karı-koca memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.



İki gün önce Kayseri- Malatya karayolunun 49'uncu kilometresindeki Karatay mevkinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı-koca öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.



Kırşehir'in Kaman ilçesi Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kırşehir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, vefat eden Deniz ve Gülten Gök'ün oğulları Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Jandarma Komutanlığında er olarak görev yapan Anıl Gök ile sevenleri katıldı.



İki çocuk babası 46 yaşındaki Murat Gök'ün, Kırşehir Şoförler Federasyonunda şoförlük yaptığı öğrenildi. Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Jandarma Komutanlığında er olarak görev yapan Anıl Gök (20), "Yemin törenim bitmişti, ziyaretime gelememişlerdi. Ayın 5'inde yanıma geldiler. Siverek'de ailemle birlikte gezdik. Acı haberi ertesi gün saat 4 gibi öğrendim. Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Gerçekten çok zor. Zamana bırakacağım. Alışmaya çalışacağım" dedi. - KIRŞEHİR