Son Dakika Haberleri: Askerde hayatını kaybeden Alkan için mevlit okutuldu
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Askerde hayatını kaybeden Alkan için mevlit okutuldu

23 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda çalışırken askerlik için gittiği Kıbrıs'ta arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden Yunus Alkan için mevlit verildi.

Askerde hayatını kaybeden Alkan için mevlit okutuldu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda çalışırken askerlik için gittiği Kıbrıs'ta arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden Yunus Alkan için mevlit verildi.


İlçedeki İmam Hatip Ortaokulunun kantincisi olan Yunus Alkan, askerlik görevi için gittiği Kıbrıs'ta, araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Alkan için, görev yaptığı okulda mevlit verilerek Kur'an-ı Kerim okutuldu.


Okulun mescit bölümünde verilen mevlitte, duaların ardından yemek ikramı yapıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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