Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu

28.08.2022 19:28

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde askerde olduğu için düğününe gelemeyeceğini düşündüğü kardeşini karşısında gören gelin şaşkına döndü. Bu anlara şahit olan konuklar da gözyaşlarını tutamadı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

Düğün törenlerinde her daim sevdiklerini yanlarında görmek isteyen gelin ve damatlar, ne yazık ki her zaman bu isteklerine erişemiyor. Bir gelin de askerde olan kardeşini düğününde karşısında gördüğünde neye uğradığını şaşırdı.

KOLLARINDAN ALAMADILAR

Kardeşine sımsıkı sarılan gelin, dakikalarca gözyaşı dökerek kardeşiyle hasret giderdi. Bu sırada davetliler de yaşanan duygusal dakikalar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

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Damatlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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