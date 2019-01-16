Son Dakika Haberleri: Askerde Ölen Oğullarının Şehit Sayılmasını İstiyorlar

Askerde Ölen Oğullarının Şehit Sayılmasını İstiyorlar

56 dakika önce

Kayseri'de oturan Yasemin ve Murat Kara çiftinin, 2014 yılında vatani görevini yaparken terhisine 4 gün kala beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden oğulları Murat Kara'nın (26) şehit sayılması için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı.

Askerde Ölen Oğullarının Şehit Sayılmasını İstiyorlar, System.String[]
Kayseri'de oturan Yasemin ve Murat Kara çiftinin, 2014 yılında vatani görevini yaparken terhisine 4 gün kala beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden oğulları Murat Kara'nın (26) şehit sayılması için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Savcılık Murat Kara'nın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıklarken, Milli Savunma Bakanlığı ise çiftin, kendilerine maaş bağlanması için yaptığı başvuruyu, oğulları şehit sayılmadığı için reddetti.

Otomobil tamircisi Murat Kara, 2014 yılında Jandarma Er olarak vatani görevini yaptığı Van Jandarma Filo Komutanlığı Hizmet ve Bölük Komutanlığı'nda, terhisine 4 gün kala beyin kanaması geçirdi. Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından da Ankara GATA'ya sevk edilen Kara, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kara, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

SAVCILIK VE BAKANLIKTAN RET

Murat Kara, oğlunun ölüm nedeninin araştırılması için geçen yıl Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Kara'ya gelen cevap yazısında, oğlunun beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kara, ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazarak oğlunun askerde hayatını kaybettiği için kendilerine maaş bağlanmasını istedi. Kara ailesinin bu isteği oğullarının şehit sayılmaması nedeniyle reddedildi.

'OĞLUM ŞEHİTLİĞİ HAK ETTİ'

Yasemin Kara, oğlunun askerde yaşamını yitirdiğini ve şehit sayılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu

Benim oğlum Murat'tan tezkeresine 4 gün kala haber geldi. Murat'ın askerlik yaptığı Van'a gittik. Oğlum hastanede yatıyordu. Solunum cihazını takmışlar, oğlum sanki uyuyordu. Benim oğlum askere gidene kadar hap bile yutmamıştı. Komutanı da 'Burada da çok iyi bir çocuktu. Ben ona tezkere verecektim' dedi. Van'da 1 gün durduktan sonra Murat, Ankara GATA'ya sevk edildi. 3 gün de orada yoğun bakımda kaldı. Sonra oğlumu kaybettik. Benim oğlum askerde görev yaptı da şehitliği hiç mi hak etmedi Benim oğlum şehitliği yerden göğe kadar hak etti. Oğlumun şehit sayılmaması bize çok dokundu. Bu konuda yetkililerin yardımını bekliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:35 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:31:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askerde Ölen Oğullarının Şehit Sayılmasını İstiyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]