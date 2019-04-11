Askerden Annesine Duygulandıran Sürpriz
1 saat önce
Askerden annesine duygulandıran sürprizTOKAT - Kuzey Irak'ta 49. Tümen Tugay'ında Uzman Çavuş olarak görev yapan Hakan Enes Şener'in uzun bir süredir göremediği annesine yaptığı sürpriz sırasında duygusal anlar yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:25 Kaynak: İHA
Askerden annesine duygulandıran sürpriz
TOKAT - Kuzey Irak
'ta 49. Tümen Tugay'ında Uzman Çavuş olarak görev yapan Hakan Enes Şener'in uzun bir süredir göremediği annesine yaptığı sürpriz sırasında duygusal anlar yaşandı. Tokat
'ın Turhal
ilçesinde yaşayan ve askerlik görevini Kuzey Irak'ta yapan Uzman Çavuş Hakan Enes Şener, izinli olarak geldiği memleketinde annesine sürpriz yaptı. Bir kafede yakını ile oturan annesinin yanına giderek asker selamı veren Şener'i gören annesi önce şaşkınlık yaşadı. Daha sonra oğluna sarılan anne gözyaşlarına boğuldu. O anları cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan video binlerce beğeni aldı.
Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti
Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı