Son Dakika Haberleri: Askerden Annesine Duygulandıran Sürpriz

Askerden Annesine Duygulandıran Sürpriz

1 saat önce

Askerden annesine duygulandıran sürprizTOKAT - Kuzey Irak'ta 49. Tümen Tugay'ında Uzman Çavuş olarak görev yapan Hakan Enes Şener'in uzun bir süredir göremediği annesine yaptığı sürpriz sırasında duygusal anlar yaşandı.

Askerden annesine duygulandıran sürpriz

TOKAT - Kuzey Irak'ta 49. Tümen Tugay'ında Uzman Çavuş olarak görev yapan Hakan Enes Şener'in uzun bir süredir göremediği annesine yaptığı sürpriz sırasında duygusal anlar yaşandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ve askerlik görevini Kuzey Irak'ta yapan Uzman Çavuş Hakan Enes Şener, izinli olarak geldiği memleketinde annesine sürpriz yaptı. Bir kafede yakını ile oturan annesinin yanına giderek asker selamı veren Şener'i gören annesi önce şaşkınlık yaşadı. Daha sonra oğluna sarılan anne gözyaşlarına boğuldu. O anları cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan video binlerce beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:25 Kaynak: İHA
Tokat, Irak, Genel
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