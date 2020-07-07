Askerden dönen genç ile annesinin özlemi koronavirüs dinlemedi - Son Dakika

Askerden dönen genç ile annesinin özlemi koronavirüs dinlemedi

MERSİN'de askerlik görevini yaptıktan sonra evine dönen 21 yaşındaki Mehmet Ali Cedid, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşmakta tereddüt ettiği annesine sarılıp, hasret giderdi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Cedid, Edirne Uzun Köprü'de vatani görevini bitirdikten sonra baba ocağına döndü. Burada kendisini gözyaşları içerisinde annesi Gülşen Cedid (55) ve kız kardeşleri karşıladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk önce annesine sarılamayan Mehmet Ali, annesinin gözyaşlarına dayanamayarak kucaklaştı. Kendisini karşılayan arkadaşları ile karşılıklı oynayan Mehmet Ali, daha sonra hasret gidermek için annesi ile evlerinin yolunu tuttu. O duygusal anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.