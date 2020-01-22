Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı

12 dakika önce

Diyarbakır'da askerden 26 yıl önce firar eden H.S. (58) yakalandı.

Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da askerden 26 yıl önce firar eden H.S. (58) yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, dün Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden bir araç durduruldu.

Şüpheli hareketler sergileyen araçtaki bir yolcu kimlik tespiti için araçtan indirildi.

Kimliğini ibraz eden yolcunun sorgulamasında, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyada "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan kaydı bulunan ve 1994'ten bu yana asker firarisi H.S. (58) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri H.S. hakkında adli işlemlere başladı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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