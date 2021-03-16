Son dakika haberi... ADIYAMAN Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... ADIYAMAN Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandı
16.03.2021 17:07
Son dakika gündem haberi: Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandıANKARA'da askerlik görevini yaparken firar eden R.T., Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.
Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandı
ANKARA'da askerlik görevini yaparken firar eden R.T., Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman- Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, yaptıkları rutin uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunanların kimliklerini kontrol eden polis, yolculardan R.T.'nin, Ankara'da askerlik görevini yaparken firar ettiğini ve arandığını saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan R.T., İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Son Dakika Kuyumcular bile satın alıyor! Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın' satışları patladı Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor