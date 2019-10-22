Askerden geldi, Uluslararası Kick-Boks Şampiyonası'nda iki gümüş madalya aldı

Uluslararası İskandinav Kick-Boks Şampiyonası'nda iki gümüş madalya elde eden milli boksör Eray Satıoğlu, "Hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.



Norveç'in Oslo şehrinde düzenlenen Uluslararası İskandinav Kick-Boks Şampiyonası'nda, Light ve Kick Light branşlarında iki gümüş madalya kazanan milli boksör Eray Satıoğlu, İHA muhabirinin sorularını cevapladı. Askerden gelir gelmez ayağının tozu ile turnuvaya katılan Satıoğlu, "2 haftalık idmanla Norveç'e gittim. Kısıtlı süreçte günde 2 ya da 3 antrenman yaptım" ifadelerini kullandı.



"Biraz daha çalışma imkanım olsaydı şampiyonluk elde edebilirdim"



Vatani görevini yerine getirdikten sonra Ankara'ya gelip 2 haftalık çalışma ile turnuvaya katılan Eray Satıoğlu, "Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Light ve Kick Light branşlarında 2.'lik elde ettim. Milli takım adına dövüştük ve güzel dereceler aldık. Askerden geldiğim için çalışmam kısıtlıydı. 2 haftalık idmanla Norveç'e gittim. Kısıtlı süreçte günde 2 ya da 3 antrenman yaptım. Sabahları koşum oluyordu. Öğlenden sonra güç antrenmanları ve akşamları teknik idmanlarım oluyordu. 2 haftalık süreç bu şekilde yoğun ve yorucuydu. Biraz daha çalışma imkanım olsaydı şampiyonluk elde edebilirdim" açıklamasında bulundu.



"Hedefim dünya şampiyonu olmak"



Hedeflerinden de bahseden Satıoğlu, şunları söyledi:



"Bundan sonraki süreçte önümdeki maçlara daha iyi hazırlanıp ülkemizi daha iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu da benim için güzel bir dereceydi. Milli takıma girdim. Bayrağımızı dalgalandırmak adına orada mücadele verdim. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. Türk bayrağını daha iyi yerlere taşımak istiyorum. Kendimi daha iyi yerlerde görmek istiyorum."



"3 senedir Keçiörengücü adına dövüşüyorum"



Kick Boks'a bir yakınının vesilesi ile başladığını dile getiren Eray Satıoğlu, "8.5 yıldır bu sporun içerisindeyim. Daha önce farklı kulüplerde çalışmışlığım oldu. Keçiörengücü Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü açıldığında buraya transferim gerçekleşti. Hocam Erkan Çoruhlu bana çok yardımcı oldu. 3 senedir Keçiörengücü adına dövüşüyorum. Antrenmanlarımı bu kulüpte yapıyorum" diye konuştu.



"Bu kulüpten şampiyonlar, sporcular ve milli sporcular çıktı"



Kulübü Keçiörengücü'nün amatör branşlar olarak 3-4 yıl önce faaliyete girdiğini vurgulayan Boksör Satıoğlu, "Bu süreçte bu kulüpten şampiyonlar, sporcular ve milli sporcular çıktı. Başkanımız Sedat Tahiroğlu bize çok destek oldu. Kulübümüz tekvando, boks, kick boks, güreş gibi birçok branşta faaliyet gösteriyor. Bu kulübün sporcuları olarak daha iyi yerlerde olacağız. Gençlere de tavsiyem gelip spor yapmaya başlasınlar. Branş fark etmez. Herhangi bir spor dalı ile uğraşsınlar mutlaka" şeklinde konuştu. - ANKARA