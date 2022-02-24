Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis - Son Dakika
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Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis

24.02.2022 21:00

Son dakika gündem haberi... Samsun'da askerden yeni gelen 22 yaşındaki genci evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren 2 kişi yargılandıkları mahkemece 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da askerden yeni gelen 22 yaşındaki genci evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren 2 kişi yargılandıkları mahkemece 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde 16 Mayıs 2021 saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Onur Bektaş, evinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, kalbinden, karnından ve kolundan vurulduğu öğrenilen Onur Bektaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen Akın K.(23) ve Abdulbaki B.(27) olay yerinden araçla kaçtı. Polis pompalı tüfekle ateş ederek Onur Bektaş'ın ölümüne sebep olan Akın K. ile olaydan bir gün sonra yakaladı ve katil zanlısı genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili firarda olan Abdulbaki B. de olaydan 5 ay sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akın K. ile Abdulbaki B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar Akın K. ile Abdulbaki B., Onur Bektaş'ı öldürmek suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

(Muhammer Ay/ İHA)

Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis
Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlkadım, Samsun, Mayıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Askerden gelen genci pompalı tüfekle öldürenlere 25'er yıl hapis - Son Dakika


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