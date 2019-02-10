Son Dakika Haberleri: Askerden İzne Geldi, Kazada Öldü

Askerden İzne Geldi, Kazada Öldü

1 saat önce

Artvin'de Cankurtaran tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Askerden İzne Geldi, Kazada Öldü, System.String[]
Artvin'de Cankurtaran tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin'de Cankurtaran tüneli Borçka çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Doğancan Kılıç (20) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan çimento kamyonuna çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Doğancan Kılıç hayatını kaybederken, otomobil içinde bulunan Hasan Yavuz ise yaralandı. Yavuz, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Doğancan Kılıç'ın askerden izinli olarak Artvin'e geldiği ve terhisine yaklaşık 1,5 ay kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

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