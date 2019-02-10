Askerden İzne Geldi, Kazada Öldü
1 saat önce
Artvin'de Cankurtaran tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Artvin
'de Cankurtaran
tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Artvin'de Cankurtaran tüneli Borçka
çıkışında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Doğancan Kılıç (20) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan çimento kamyonuna çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Doğancan Kılıç hayatını kaybederken, otomobil içinde bulunan Hasan Yavuz
ise yaralandı. Yavuz, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Doğancan Kılıç'ın askerden izinli olarak Artvin'e geldiği ve terhisine yaklaşık 1,5 ay kaldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:36 Kaynak: İHA
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