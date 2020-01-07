Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı

6 saat önce

Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştıADANA'da askerden izne gelen Kadir Can G. (20), plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı.

Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı

ADANA'da askerden izne gelen Kadir Can G. (20), plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren ve 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli "Alkollüyüm, ehliyetim yok, kaçtım. Mutlu oldun mu? Her zaman Kaçacağım" dedi. Şüphelinin motosiklette yanında bulanan ismi henüz belirlenemeyen arkadaşı ise ara sokaklara yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosikleti durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarın uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Telsiz anonsuyla durumun bildirilmesi üzerine şüphelilerin kaçış güzergahları polis ekiplerince kesildi. Çakmak Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne doğru geçen motosiklet, peşindeki polislerin 'Dur' ihtarlarına aldırış etmeden kaçışını sürdürdü. Atatürk Caddesi'nden Karafatma Caddesi'ne geçiş yapan motosiklet sürücüsü, buradan da İbo Osman Caddesi doğru ilerledi. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından motoru durdurup, yaya olarak kaçmaya devam etmek isteyen şüphelilerden biri polislerce yakalanırken diğeri ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

"HER ZAMAN KAÇACAĞIM"

Kelepçelenip, polis aracına bindirilen ve askerden izne geldiği öğrenilen şüpheli Kadir Can G., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstermek istedi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu için kaçtığı söyleyen şüpheli, "Hep kaçacağım" dedi. Yanındaki arkadaşı kim olduğu sorusuna ise Kadir Can G., "Ben kahpe değilim" diye cevap verdi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet ise detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı

Atatürk Caddesi, Kadir Can, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:29 Kaynak: DHA
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