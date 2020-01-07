Askerden izne geldi, plakasız motosikletle polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askerden izne geldi, plakasız motosikletle polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika

Askerden izne geldi, plakasız motosikletle polisten kaçmaya çalıştı

18 dakika önce

ADANA'da plakasız motosikletle polisten kaçmaya çalışan 2 kişiden 1'i, kovalamaca sonucu yakalandı.

Askerden izne geldi, plakasız motosikletle polisten kaçmaya çalıştı, System.String[]

ADANA'da plakasız motosikletle polisten kaçmaya çalışan 2 kişiden 1'i, kovalamaca sonucu yakalandı. Askerden izne geldiği belirlenen Kadir Can G. (20), alkollü ve ehliyetsiz olduğu için kaçtığını belirtti. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında devriye görevi yapan mahalle bekçileri, üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosikleti durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarın uymayan motosiklet sürücüsü yoluna devam etti. Telsiz anonsuyla durumun bildirilmesi üzerine şüphelilerin kaçış güzergahları polis ekiplerince kesildi. Motosiklet sürücüsü, Çakmak Caddesi'nden, Atatürk ve Karafatma caddelerinden geçtikten sonra İbo Osman Caddesi'ne girdi. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından motosikleti durdurup yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden sürücü yakalandı, diğeri ise ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

'HER ZAMAN KAÇACAĞIM'

İsminin Kadir Can G. olduğu belirlenen kişinin askerden izne geldiği tespit edildi. Kelepçelenip, polis aracına bindirilen Kadir Can G., alkollü ve ehliyetsiz olduğu için kaçtığı söyleyip, "Alkollüyüm, ehliyetim yok, kaçtım. Mutlu oldunuz mu? Her zaman Kaçacağım" dedi. Kadir Can G., yanındaki arkadaşının kim olduğunu ise söylemedi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet ise detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
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