Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü

SAMSUN'da, hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan (20), hayatını kaybetti.

Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü, System.String[]

SAMSUN'da, hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan (20), hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı ve memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Nebiler Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ'da vatani görevini yapan Furkan Demircan bir süre önce izine çıkarak memleketi Samsun'a geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan Demircan'a, harekat halindeki hafif ticari araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.  Araçtan açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Demircan, kanlar içinde kalıp, motosikletten düştü. Şüpheliler, araçla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar         
01:46
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu         
00:54
Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı         
00:49
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez         
00:44
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek         
00:35
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde         
00:22
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı         
00:21
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
00:20
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik         
00:14
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:14
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı         
00:01
Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı         
23:56
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu         
23:47
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı         
23:28
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?         
23:21
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı         
23:10
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı         
23:05
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin         
23:01
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim         
22:36
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı         
22:25
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti         
22:24
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak         
22:17
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek         
22:10
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor         
22:05
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz         
21:55
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu         
21:35
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı         
21:31
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder         
21:01
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 02:09:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Askerden izne geldi, silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]