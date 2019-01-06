Askerdeyken Hayatını Kaybeden Jandarma Er Muhammed Başaran Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Geçtiğimiz Cuma günü vatani görevini yaptığı Şırnak İdil'de hayatını kaybeden jandarma er Muhammed Başaran, Bağcılar'da son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Cuma günü vatani görevini yaptığı Şırnak İdil
'de hayatını kaybeden jandarma er Muhammed Başaran, Bağcılar
'da son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Cuma günü vatani görevini yaptığı Şırnak İdil'de hayatını kaybeden jandarma er Muhammed Başaran, Bağcılar'da son yolculuğuna uğurlandı. Bağcılar Ebubekir Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze merasimine, merhumun annesi Gülhan Başaran, babası Sebahattin Başaran, ablaları Kübra Tekeoğlu ve Emine Başaran, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ve çok sayıda Bağcılarlı vatandaş katıldı. Merasim sırasında anne Gülhan Başaran'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aynı zamanda itfaiyeci olduğu öğrenilen Başaran'ın cenazesi Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:38 Kaynak: İHA
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