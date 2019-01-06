Askerdeyken Hayatını Kaybeden Jandarma Er Muhammed Başaran Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada

Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti