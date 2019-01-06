Son Dakika Haberleri: Askerdeyken Hayatını Kaybeden Jandarma Er Muhammed Başaran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Askerdeyken Hayatını Kaybeden Jandarma Er Muhammed Başaran Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Geçtiğimiz Cuma günü vatani görevini yaptığı Şırnak İdil'de hayatını kaybeden jandarma er Muhammed Başaran, Bağcılar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Askerdeyken Hayatını Kaybeden Jandarma Er Muhammed Başaran Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Geçtiğimiz Cuma günü vatani görevini yaptığı Şırnak İdil'de hayatını kaybeden jandarma er Muhammed Başaran, Bağcılar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cuma günü vatani görevini yaptığı Şırnak İdil'de hayatını kaybeden jandarma er Muhammed Başaran, Bağcılar'da son yolculuğuna uğurlandı. Bağcılar Ebubekir Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze merasimine, merhumun annesi Gülhan Başaran, babası Sebahattin Başaran, ablaları Kübra Tekeoğlu ve Emine Başaran, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve çok sayıda Bağcılarlı vatandaş katıldı. Merasim sırasında anne Gülhan Başaran'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aynı zamanda itfaiyeci olduğu öğrenilen Başaran'ın cenazesi Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

İdil, Bağcılar, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada

Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 17:08:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askerdeyken Hayatını Kaybeden Jandarma Er Muhammed Başaran Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]